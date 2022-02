Business news: Spagna, governo approva aumento del salario minimo a 1.000 euro al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato l'aumento a 1.000 euro al mese in 14 pagamenti del salario minimo interprofessionale (Smi) con effetto retroattivo dal primo gennaio 2022. La ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha evidenziato che questo avvicina la Spagna "alle porte d'Europa" in termini di miglioramento dei salari che iniziano finalmente ad essere "dignitosi", anche se "se c'è ancora molta strada da fare". L'esecutivo aveva firmato il 9 febbraio scorso l'accordo con i sindacati ma non con le associazioni imprenditoriali che avevano denunciato come questo aumento potesse compromettere la creazione di nuovi posti di lavoro. "Se i salari migliorano, come è stato dimostrato con l'aumento del SMI, l'economia nel suo insieme migliora", ha sottolineato la ministra Diaz. Secondo le stime dei sindacati, l'aumento del Smi a 1.000 euro avrà un impatto diretto su 1,8 milioni di lavoratori, soprattutto donne e giovani tra i 16 ed i 34 anni. Nel caso degli autonomi, la ministra ha detto che ci sono attualmente 105 mila lavoratori in più rispetto a prima della crisi, mentre nel settore agricolo il saldo positivo è di 58 mila unità. Yolanda Diaz ha poi garantito che il governo rispetterà il suo impegno di portare il Smi al 60 per cento di quello medio entro la fine della legislatura nel 2023. "L'obiettivo è quello di essere più europei e di sostituire un modello di affari e di relazioni di lavoro basato sul basso costo, con bassi salari e relazioni di lavoro assolutamente precarie", ha concluso Diaz. (Spm)