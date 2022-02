Business news: Spagna, nel 2021 per Endesa utile di 1,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, nel 2021 ha registrato un utile di 1,9 miliardi di euro, l'11 per cento in meno rispetto all'anno precedente, ma il 12 per cento in più rispetto alla stima di 1,7 miliardi del novembre scorso. In una nota l'azienda ha comunicato che il dividendo da distribuire agli azionisti supererà le stime dell'11 per cento, per attestarsi a 1,44 euro per azione. Per quanto riguarda il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 6 per cento rispetto al 2020 e si è attestato a 4,2 miliardi di euro. "La performance di Endesa mostra la nostra resilienza, che ci permette di continuare a fornire una forte remunerazione agli azionisti sulla base di risultati finanziari migliori di quelli annunciati", ha detto José Bogas, amministratore delegato (Ad) di Endesa. "La credibilità del nostro percorso di decarbonizzazione e sostenibilità, riflessa nei principali indici globali, insieme alla buona performance della nostra attività commerciale, ci permettono di affrontare le sfide del 2022 con fiducia", ha aggiunto l'Ad. (Spm)