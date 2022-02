Business news: Finlandia, autorità pronte a rimettere in discussione centrale nucleare sviluppata da Rosatom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Finlandia sono intenzionate a condurre una nuova analisi relativa ai rischi nel progetto di centrale nucleare di Fennovoima. L'infrastruttura è in parte di proprietà della società russa Rosatom, che potrebbe usare l'impianto per la produzione di armamenti nucleari per la Federazione Russa, un'ipotesi tornata al centro del dibattito pubblico in Finlandia a seguito dell'acuirsi delle tensioni in Ucraina. La premier Sanna Marin ha espresso parere favorevole a rivedere il progetto per la centrale nucleare, una posizione in precedenza espressa anche dal ministro dell'Economia Mika Lintilaa. Il progetto non ha ancora ottenuto il permesso per la costruzione. (Sts)