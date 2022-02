Business news: Ferrovie tedesche, quest'anno 1,88 miliardi di euro per l'infrastruttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie tedesche (Db) investiranno nel 2022 1,88 miliardi di euro nella propria infrastruttura. Secondo quanto comunicato dal gruppo di proprietà del governo federale, verranno rinnovati e modernizzati 150 chilometri di binari, 130 scambi e 13 ponti, nonché 105 tra stazioni e fermate. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il volume degli investimenti di Db per l'anno in corso è inferiore al totale del 2021, pari a 2,07 miliardi di euro. L'azienda ha poi comunicato che la linea ad alta velocità da Wendlingen a Ulm, lunga circa 60 chilometri, entrerà in funzione alla fine del 2022. Inoltre, è in corso la digitalizzazione dello snodo ferroviario di Stoccarda. Il direttore per le infrastrutture di Db, Ronald Pofalla, ha dichiarato: “Una solida infrastruttura è la base per un'offerta interessante per tutti coloro che viaggiano in treno”. (Geb)