Ucraina: fonti intelligence Usa, Zelensky ha respinto offerta di fuggire dal Paese

- Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato chiesto di lasciare Kiev, la capitale del Paese da alcune ore nuovamente sotto assalto da parte delle forze armate russe: il capo dello Stato, tuttavia, avrebbe rifiutato la proposta dell'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti. Una fonte dell'intelligence statunitense, citata da diversi media Usa, ha affermato che Zelensky avrebbe risposto che "la battaglia è qui" e di aver "bisogno di munizioni, non di un passaggio". Secondo la fonte, il presidente ucraino si sarebbe detto ottimista sulle possibilità di mantenere il controllo della città. In precedenza, il "Washington Post" ha fatto sapere che gli Stati Uniti sarebbero pronti a evacuare Zelensky dall'Ucraina per evitare che venga catturato o ucciso dalle forze d'invasione russe. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, nel briefing con la stampa di ieri sera ha affermato che l'amministrazione presidenziale è in contatto con Zelensky e "sta lavorando per fornirgli una serie di supporto". "Siamo consapevoli di dove si trova. E siamo in contatto con lui", ha detto Psaki. Alla domanda se le truppe statunitensi sarebbero state impiegate in una missione di salvataggio per trasferire il presidente Zelensky fuori dal paese, Psaki ha risposto nuovamente senza fornire particolare dettagli: "Siamo in contatto con il presidente Zelensky, che è un partner importante. Lo sosteniamo". (Nys)