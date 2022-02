Business news: Spagna, nel 2021 per Iberdrola utile di 3,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola nel 2021 ha ottenuto un utile di 3,8 miliardi di euro, l'8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la società ha annunciato che aumenterà la remunerazione annuale degli azionisti del 4,8 per cento nel 2021, raggiungendo 0,44 euro lordi per azione. Iberdrola ha spiegato che questi risultati sono dovuti, in particolare, alla buona performance operativa negli Stati Uniti e in Brasile, alla nuova capacità installata, così come al maggior peso delle attività di rete regolamentate e alla forza finanziaria. Il margine operativo lordo (Ebitda) del gruppo ha superato l'anno scorso i 12 miliardi di euro, con una crescita del 20 per cento rispetto al 2020. Per quest'anno Iberdrola ha stimato di raggiungere un utile tra i 4 ed i 4,2 miliardi di euro. In termini di investimenti, per mercato quasi la metà sono andati a Stati Uniti (28 per cento) e Spagna (24 per cento) con rispettivamente, 2,7 miliardi di euro e 2,3 miliardi di euro. "Questi risultati riflettono il successo di un modello sostenibile e ci incoraggiano a continuare a lavorare verso un'economia a basse emissioni di carbonio", ha il presidente di Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan. (Spm)