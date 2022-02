Business news: Spagna, nel 2021 per Aena perdite per 60 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 Aena, società pubblica che gestisce i principali aeroporti spagnoli, ha registrato perdite per 60 milioni di euro, dimezzando quelle dell'anno precedente (126,8 milioni di euro). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nonostante l'aumento del traffico passeggeri con 120 milioni di persone (+58 per cento rispetto al 2020) e più entrate (+6,7 per cento), Aena non è riuscita a uscire dai conti in rosso. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 644,8 milioni di euro, con una diminuzione del 9,8 per cento. La cifra include il contributo di 32 milioni di euro dell'aeroporto di Luton nel Regno Unito e le perdite di 84,5 milioni di euro consolidate dal Grupo Aeroportuario del Nordeste brasiliano. Il debito finanziario netto di Aena è cresciuto a 7,4 miliardi di euro, compresi 545,2 milioni di euro di debito finanziario netto di Luton e 11,1 milioni di euro di Anb. Aena ha insistito che "continuerà a difendere gli interessi di tutti i suoi azionisti, compresa l'amministrazione statale, cioè i contribuenti spagnoli". (Spm)