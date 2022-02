Business news: Germania, Diw prevede crescita del 3 per cento nel 2022 e del 2,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe sperimentare un tasso di crescita del 3 per cento nel 2022 e del 2,9 per cento nel 2023, in aumento dall'espansione del Pil del 2,8 per cento registrata nello scorso anno. È quanto prevede l'Isituto per la ricerca economica di Berlino (Diw). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il presidente del Diw, Marcel Fratzscher, ha affermato che “la pandemia di coronavirus ha ancora sotto controllo l'economia tedesca”. Pertanto, “sarebbe sbagliato dichiarare frettolosamente la fine della pandemia”. Tuttavia, ha evidenziato Fratzscher, “la situazione economica probabilmente migliorerà in maniera significativo all'inizio dell'estate”. A ogni modo, tale sviluppo positivo non è scontato, considerati i diversi fattori di incertezza. Per il presidente del Diw, “in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina rappresenta un pericolo”. Inoltre, il settore immobiliare della Cina rischia una grave crisi finanziaria. (Geb)