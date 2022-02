Ucraina: conferenza donatori, 28 Paesi concordano invio armi e aiuti sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 28 Paesi, fra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri Paesi europei, hanno accettato di fornire più armi, forniture mediche e altri aiuti militari all'Ucraina per contrastare l'invasione russa. Lo riferisce l’emittente televisiva britannica “Sky News”, secondo cui Ben Wallace, il ministro della Difesa britannico, ha organizzato una conferenza dei donatori di aiuti militari, che si è tenuta in modalità virtuale. Le fonti di “Sky News” hanno riferito che tutte le nazioni partecipanti hanno accettato di contribuire. L'assistenza include aiuti letali, come munizioni, armi anticarro e armi antiaeree, e aiuti non letali, fra cui delle forniture mediche. Gli aiuti concordati dovranno essere in grado di raggiungere le forze armate ucraine schierate sui vari fronti di scontro con le truppe russe. Secondo “Sky News”, anche alcuni Paesi che in precedenza si erano sempre detti contrari all'invio di armi per aiutare le forze armate ucraine ora avrebbero deciso di farlo in seguito alla decisione del presidente russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Fra i Paesi donatori, secondo le fonti, ce ne sarebbero anche alcuni che non fanno parte della Nato. (Rel)