Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (6)

- La bilancia commerciale tra Brasile e Russia pende in favore di Mosca. Nel 2021 il saldo è stato negativo per il Brasile per 4,11 miliardi di dollari, peggiore risultato della serie storica iniziata nel 1997. Fino a circa 20 anni fa, la Russia era il maggiore acquirente di carne, in particolare di maiale, dal Brasile. Oggi la quota si è drasticamente abbassata perché da un lato i russi lavorano alla loro autosufficienza e dall'altra il Brasile si prende cura maggiormente di altri partner come la Cina. Nel 2021, il Brasile ha venduto alla Russia un totale di 1,7 miliardi di dollari di prodotti, pari allo 0,6 per cento delle esportazioni totali, la quota più bassa in almeno due decenni. Ciò colloca la Russia al 36mo posto tra le destinazioni in cui il Brasile esporta di più. La soia ha guidato la lista delle esportazioni lo scorso anno, con una quota del 22 per cento, seguita da pollame (11 per cento), caffè crudo (8,4 per cento), arachidi (8,2 per cento), zucchero (8 per cento) e carne bovina e suina (7,3 per cento). (segue) (Brb)