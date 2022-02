Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante opposto i fertilizzanti dominano l'elenco dei prodotti esportati dalla Russia in Brasile: circa il 60 per cento del flusso commerciale (3,5 miliardi di dollari) dei 5,6 miliardi di dollari che il Brasile ha importato dai russi nel 2021 ha riguardato questa voce. L'importo importato è più che raddoppiato lo scorso anno. Gli acquisti sono aumentati del 107,4 per cento rispetto all'anno precedente, 2020. Ad eccezione dei fertilizzanti grezzi, la Russia ha fornito al Brasile circa un quarto dei fertilizzanti chimici nell'ultimo anno. I fertilizzanti sono prodotti a partire dal gas naturale, in particolare azoto, fosfato e cloruro di potassio. Il gas naturale è aumentato del 40 per cento in Europa nella sessione di negoziazione odierna. Con il trasferimento di questi aumenti sulla produzione di fertilizzanti, gli agricoltori dovrebbero risentire dell'aumento dei prezzi e, di conseguenza, l'effetto potrebbe trasferirsi ai prezzi dei generi alimentari in generale. Il resto degli acquisti brasiliani di prodotti russi è stato suddiviso in carbone, carburante, semilavorati di ferro e acciaio. (segue) (Brb)