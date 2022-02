Ucraina: ambasciatori paesi G7 a Brasilia chiedono condanna del Paese all'invasione russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea l'intervento dell'ambasciatrice della Francia in Brasile: "Oggi è un giorno molto importante a New York, perché una risoluzione molto ferma e molto forte sarà presentata in Consiglio di sicurezza. Speriamo che il Brasile voti a favore di questa risoluzione e che condanni l'invasione dell'Ucraina", ha affermato Brigitte Collet. L'ambasciatore giapponese a Brasilia ha sottolineato quanto la questione tra Russia e Ucraina non sia solo un problema europeo. "È un problema internazionale. Se ignoriamo questa violazione del diritto internazionale, la stessa cosa può accadere in Asia, America latina e altre regioni. Ecco perché stiamo parlando con i nostri colleghi latinoamericani, con il governo brasiliano, per collaborare di più, migliorare la situazione e risolvere questo problema", ha affermato Hayashi. L'ambasciatore tedesco, Heiko Thoms, ha ribadito che il Brasile e il voto che esprimerà sono "importanti". "Volevo solo ricordarvi che il Brasile, quando è stato eletto al consiglio, ha menzionato alcune priorità, e la prima è stata la difesa della Carta delle Nazioni unite e la difesa dei principi del diritto internazionale", ha affermato Thoms. (Brb)