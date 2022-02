Business news: Repubblica Ceca, governo indirà presto gara per centrale nucleare Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco indirà una gara per costruire una nuova unità della centrale nucleare di Dukovany nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il premier ceco, Petr Fiala, in un’intervista all’emittente “Ceska televize”. Il precedente governo ceco ha escluso dalla gara le società cinesi e russe potenzialmente interessate a partecipare. La decisione, inscritta in una legge controfirmata dal presidente Milos Zeman lo scorso autunno, è stata presa per ragioni di sicurezza. Alle tre aziende ancora candidate a partecipare, ovvero Westinghouse (Stati Uniti), Edf (Francia) e Khnp (Corea del Sud), è stato consegnato un questionario di sicurezza. Secondo quanto riferito dal capo del governo, un fornitore della nuova unità potrebbe essere selezionato nel 2024 e i permessi di costruzione potrebbero essere ottenuti entro il 2029, al fine di rendere operativa la nuova unità entro il 2036. Attualmente l’energia nucleare rappresenta circa il 40 per cento della produzione energetica della Repubblica Ceca. Il progetto di Dukovany ha un valore stimato di 6 miliardi di euro. (Vap)