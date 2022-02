Business news: Germania, indice composito Pmi di Ihs Markit in aumento a febbraio a 56,2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice composito dei direttori degli acquisti del settore privato tedesco, elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra, ha sperimentato a febbraio un incremento di 2,4 punti su base mensile, raggiungendo quota 56,2. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del risultato migliore da agosto del 2021 e il dato è ben al di sopra della soglia dei 50 punti, che per l'Ihs Markit separa la crescita di un'economia dalla sua contrazione. Tale indice comprende il settore industriale e quello dei servizi. Come evidenziato da Phil Smith, è stato questo comparto “la forza trainante” dell'aumento dell'indicatore. Per i servizi si registra, infatti, una crescita di 4,4 punti a quota 56,6. L'industria ha, invece, subito un decremento di 1,3 punti a quota 58,5. (Geb)