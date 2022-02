Business news: Paesi Bassi, in diminuzione numero di visitatori stranieri nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi Bassi è calato il numero di visitatori stranieri nel 2021 su base annua. Il numero di turisti dall'estero che hanno prenotato un pernottamento è diminuito del 13 per cento rispetto al 2020, come ha reso noto l'Ufficio centrale di statistica (Cbs). Rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia di coronavirus, questo numero è diminuito del 69 per cento. Lo scorso anno, i cittadini olandesi hanno in compenso prenotato un numero maggiore di pernottamenti all'interno dei confini nazionali, il 28 per cento rispetto al 2020. (Beb)