- Le truppe russe hanno attaccato una base dell'esercito situata in viale della Vittoria, a Kiev, ma l'assalto è stato respinto. E' quanto riferisce l'esercito ucraino che non ha fornito ulteriori dettagli su come si sarebbe svolto lo scontro per il controllo dell'infrastruttura militare. Viale della Vittoria si trova nell'area nord occidentale di Kiev, molto vicino al centro storico della capitale ucraina.(Kiu)