Ucraina: fonti Usa, Kazakhstan rifiuta di inviare truppe a sostegno dell'offensiva russa

- Le autorità del Kazakhstan avrebbero respinto la richiesta della Russia di unirsi all’offensiva militare in corso in Ucraina. È quanto riferisce il Consiglio di sicurezza nazionale citato dall’emittente televisiva statunitense “Nbc”. "Accogliamo con favore l'annuncio del Kazakhstan di non riconoscere l’indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Accogliamo, inoltre, sempre positivamente il rifiuto del Kazakhstan di inviare le proprie truppe a partecipare alla guerra di Putin in Ucraina”, si legge nella dichiarazione citata da “Nbc”. (Nys)