Ucraina: forze armate, attacco con missili Kalibr russi dal Mar Nero

- Missili da crociera russi Kalibr stanno colpendo il territorio dell'Ucraina dal Mar Nero. E' quanto riferito dal profilo Facebook delle forze armate ucraine che, tuttavia, al momento non fornisce ulteriori dettagli sugli obiettivi di questi attacchi missilistici. Lanciabili da navi di superficie e sottomarini in funzione anti-nave, anti-sommergibile, ma anche da attacco terrestre, alcune versioni del Kalibr hanno un secondo stadio di propulsione supersonica nell'approccio terminale al bersaglio che riduce il tempo di reazione necessario ai sistemi di difesa. Del Kalibr esistono anche delle versioni subsoniche, non dotate di quest'ultima capacità di propulsione ma con una portata maggiore. I Kalibr sono stati venduti nella loro versione d'esportazione denominata "Club" a vari Paesi, fra cui Algeria, Cina e India. (Kiu)