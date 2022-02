Ucraina: Biden incontra leader Finlandia, Svezia, Nato e sente presidente Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi i leader della Nato e parlato con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. E’ quanto si legge nella relativa nota ufficiale della Casa Bianca. “Oggi ho incontrato i colleghi leader dei nostri alleati della Nato per discutere del nostro comune impegno per la difesa collettiva e la sicurezza transatlantica. Mentre il presidente (russo Vladimir) Putin minaccia le fondamenta stesse della pace e della sicurezza internazionali, la Nato sta dimostrando ancora una volta che rappresenta la libertà e la democrazia”, afferma Biden. “Accolgo con grande favore la decisione di attivare i piani difensivi della Nato e gli elementi della Forza di risposta per rafforzare la nostra posizione collettiva, nonché gli impegni dei nostri alleati a schierare ulteriori forze aeree e terrestri sul fianco orientale e forze marittime dall'alto nord al Mediterraneo”, aggiunge il presidente. “Oggi siamo stati raggiunti dai nostri partner di Svezia, Finlandia e Unione Europea. Il presidente Putin ha fallito nel suo obiettivo di dividere l'Occidente”, spiega ancora. “Subito dopo il vertice della Nato, ho parlato con il presidente ucraino (Volodymyr) Zelensky. Ho elogiato le azioni coraggiose del popolo ucraino che sta combattendo per difendere il proprio paese. Ho anche assicurato il continuo sostegno economico, umanitario e di sicurezza fornito dagli Stati Uniti, nonché i nostri continui sforzi per radunare altri paesi per fornire un'assistenza simile”, conclude Biden.(Nys)