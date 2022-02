Uruguay-Cina: ministro Bustillo, studio di fattibilità su accordo di libero scambio avanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, ha dichiarato questo venerdì che il suo Paese e la Cina stanno "lavorando intensamente" e mantenendo "buoni scambi" per avanzare su un possibile accordo di libero scambio. Lo ha dichiarato, riferisce il quotidiano "El Observador", al termine dell'udienza tenuta venerdì davanti ad una commissione parlamentare che lo ha convocato a riferire sullo "stato di avanzamento" dello studio di prefattibilità avviato a settembre del 2021 e che doveva presumibilmente concludersi entro dicembre. Bustillo ha dichiarato in questo senso alla stampa che lo studio procede nei "tempi logici" per questo tipo di accordi. (segue) (Abu)