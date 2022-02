Uruguay-Cina: ministro Bustillo, studio di fattibilità su accordo di libero scambio avanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forse il governo cinese è stato leggermente ottimista all'epoca, ma ciò che è importante è che continuiamo a fare i passi per realizzare questo studio di fattibilità e, se Dio vuole, inizieremo i negoziati in seguito", ha aggiunto il ministro. D'altra parte, Bustillo ha affermato che i due paesi non si pongono delle scadenze, anche se ha sottolineato che ritiene plausibile che lo studio di prefattibilità venga completato quest'anno. Al termine della seduta ha parlato con la stampa anche il membro della commissione Daniel Caggiani, deputato della coalizione Fronte Ampio all'opposizione. Secondo Caggiani lo studio soffe "un ritardo significativo". "La cosa che ci preoccupa è che in realtà non esiste una data per presentare lo studio di fattibilità, la parte più semplice di tutto questo processo", ha detto Caggiani. (segue) (Abu)