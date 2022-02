Uruguay-Cina: ministro Bustillo, studio di fattibilità su accordo di libero scambio avanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l'Uruguay aveva annunciato ufficialmente il 7 settembre di aver avviato negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio con la Cina. "Abbiamo ricevuto una risposta formale del governo cinese con il via libera per avanzare su un trattato di libero scambio" aveva dichiarato il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Il prossimo passo sarà avviare gli studi di fattibilità e in caso di accordo avanzare su un trattato di libero scambio", aveva aggiunto il capo dello Stato. L'iniziativa contravviene lo statuto del Mercato comune dell'America del Sud, il blocco commerciale regionale che lega l'Uruguay a Argentina, Brasile e Paraguay. Su questo fronte Lacalle Pou aveva ribadito la "storica vocazione di appartenenza al Mercosur" ma che, nonostante questo, il suo governo aveva già reso note le sue ambizioni di aprirsi al mondo "insieme o da soli". (Abu)