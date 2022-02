Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indiretti sarebbero gli effetti anche sui prezzi del grano. Il Brasile importa l'80 per cento del suo fabbisogno dall'Argentina. Ma poiché questi prezzi sono quotati a livello internazionale, l'aumento dei prezzi si abbatterebbe sul Brasile, con un impatto sugli alimenti. La Russia e l'Ucraina rappresentano il 29 per cento delle esportazioni mondiali di grano, il 19 per cento delle forniture mondiali di mais e l'80 per cento delle esportazioni mondiali di olio di girasole. (segue) (Brb)