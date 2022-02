Ucraina: ambasciata Brasile a Kiev annuncia treno per evacuare concittadini dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata del Brasile in Ucraina ha annunciato di essere pronta a trasferire in treno i cittadini brasiliani e di altri paesi sudamericani dalla capitale ucraina, teatro di conflitto con le forze armate russe, verso un centro a ridosso del confine con la Romania. Il convoglio speciale è la prima e più rapida risposta che il ministero degli Esteri è stata in grado di mettere in campo per allontanare i propri concittadini del terreno della battaglia. Una volta presso la città di Chernivtsi, nell'ovest del Paese, i brasiliani dovranno con mezzi propri raggiungere il vicino confine con la Romania. "Se riterranno che la situazione di sicurezza nelle loro città lo consenta, i cittadini brasiliani e latinoamericani iscritti nelle liste dell'ambasciata potranno recarsi in stazione. Non è necessario acquistare i biglietti", ha riferito il servizio consolare brasiliano in un post su Facebook. (segue) (Brb)