Colombia: conflitto armato, governo presenta rapporto su vittime tra forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo rapporto è il frutto di un lavoro accurato di anni", ha dichiarato da parte sua il presidente Ivan Duque durante la cerimonia tenutasi nella base aerea di Tolemaida. "La verità non può essere ideologizzata, né manipolata in quanto incontrovertibile e le forze pubbliche della Colombia non hanno nulla da nascondere, anzi, hanno molto con cui contribuire perché sono il bastione della nostra democrazia", ha aggiunto il presidente annunciando che verrà chiesto aalla Jep di aprire un'inchiesta anche sui delitti perpetrati contro esercito e polizia. "Quello che si aspetta il Paese è che i membri della Forza pubblica siano ascoltati e che abbiano la possibilità di confrontare le loro testimonianze con quelle dei loro carnefici, perché chiedere il perdono senza punizione né risarcimento è facile", ha affermato il presidente. (Brb)