Business news: Ihs Markit, crescita Eurozona in brusco aumento con allentamento restrizioni anti-Covid

- La crescita economica è aumentata notevolmente questo mese in tutta la zona euro, poiché le restrizioni legate al Covid-19 sono state allentate. E' quanto emerge dalle "stime flash" elaborate dall'istituto Ihs Markit di Londra, che analizza l'attività nel settore privato. Secondo l'indagine, anche le aspettative future, i nuovi ordini e la crescita dell'occupazione sono migliorate. La crescita è aumentata soprattutto nel settore dei servizi, anche se i produttori hanno registrato migliori guadagni a causa dell'aumento della domanda e dei minori colli di bottiglia nell'offerta. Tuttavia, rileva Ihs Markit, mentre un allentamento dei ritardi di fornitura ha contribuito a ridurre l'inflazione dei costi delle materie prime, le persistenti pressioni sui costi causate dall'aumento dei salari e delle bollette energetiche hanno portato ad un maggiore aumento dei prezzi medi praticati per beni e servizi. L'aumento dei prezzi nel settore dei servizi ha raggiunto un livello record nella zona euro, mentre quelli nel manifatturiero sono aumentati a un ritmo quasi record. Il più consistente rimbalzo è stato rilevato in Francia, dove la crescita ha raggiunto il livello più alto dallo scorso giugno, sebbene anche la crescita in Germania abbia registrato un rimbalzo molto rapido che non si registrava dallo scorso agosto. L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore privato dell'eurozona è stimato a 55,8, in crescita quindi dal 52,3 di gennaio. (Rel)