Business news: Francia, a febbraio accelera l'attività del settore privato

- A febbraio l'attività del settore privato in Francia è accelerata raggiungendo il livello più alto da giugno 2021. È quanto emerge dalle stime condotte dall'istituto Ihs Markit. L'indice Pmi Flash è arrivato a 57,4, dopo il 52,7 di gennaio. Superare l'indice del 50 è sinonimo di espansione dell'attività, che invece è in contrazione quando resta al di sotto della soglia. Con il miglioramento della situazione sanitaria legato alla crisi del coronavirus, "i livelli di attività dovrebbero continuare a progredire sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi", ha detto Joe Hayes, economista per Ihs Markit. (Frp)