Business news: Bundesbank, forte ripresa dopo breve recessione invernale

- L'economia della Germania sperimenterà una forte ripresa in primavera, dopo una breve recessione invernale. È quanto prevede la Bundesbank nel suo bollettino di febbraio. Secondo la banca centrale tedesca, è “probabile” che nel trimestre invernale del 2022 il Pil della Germania subisca nuovamente una contrazione a causa della crisi del coronavirus. Poiché l'indicatore si è già ridotto dello 0,7 per cento alla fine del 2021, il Paese incorrerebbe in una recessione tecnica, che si verifica quando il Pil si contrae per due trimestri consecutivi. Tuttavia, per la Bundesbank, data l'ottima situazione della domanda, la crescita dovrebbe riprendere slancio in primavera, a condizione che la pandemia di Covid-19 si plachi e le strozzature dell'offerta continuino a ridursi. (Geb)