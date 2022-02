Business news: premier greco Mitsotakis incontra Ad Deutsche Telekom dopo investimento da 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha incontrato in settimana l'Ad di Deutsche Telekom, Tim Hottges, dopo l'annuncio del dicembre dello scorso anno su un investimento di oltre 3 miliardi di euro della sussidiaria ellenica del gruppo tedesco Ote per il periodo tra il 2022 ed il 2027. Come evidenzia il portale online del quotidiano "Kathimerini", si tratta del più grande investimento mai effettuato in Grecia da una società privata del settore delle telecomunicazioni e servirà alla trasformazione digitale del Paese. L'incontro ad Atene tra il premier greco e l'Ad di Deutsche Telekom è stato incentrato sulle specifiche opportunità di investimento nel settore delle comunicazioni ellenico, nel contesto dei piani del governo per accelerare la transizione digitale. Oltre a Mitsotakis, all'incontro hanno preso parte anche il ministro per la Governance digitale Kyriakos Pierrakakis, il suo vice Thodoris Livanios e il consigliere finanziario del premier Alexis Patelis. Ad affiancare Hottges, d'altra parte, il presidente di Deutsche Telekom per l'Europa e l'Ad di Ote Michalis Tsamaz. (Gra)