Business news: ministero Energia russo, prezzo ottimale petrolio tra 55 e 70 dollari al barile

- Il prezzo ottimale del petrolio sui mercati internazionali è compreso tra i 55 ed i 70 dollari al barile, poiché, con un costo più elevato, si rischia un rallentamento della domanda di materie prime. Lo ha affermato questa mattina il ministro dell'Energia russo, Nikolai Shulginov, rispondendo alla domanda se i prezzi elevati del petrolio siano vantaggiosi per Mosca. "Da un lato, questo è positivo, perché oggi ci sono una grande quantità di riserve difficili da recuperare e richiedono grandi investimenti", ha spiegato Shulginov, sottolineando però che gli elevati prezzi del petrolio causano anche un'elevata inflazione in vari settori. In apertura delle contrattazioni odierne il Brent viene scambiato intorno ai 95 dollari al barile, mentre il Wti sopra i 93 dollari al barile. (Rum)