Business news: Germania, esportazioni fuori da Ue aumentate del 9,4 per cento a gennaio

- Le esportazioni della Germania verso i Paesi che non fanno parte dell'Ue hanno sperimentato a gennaio scorso un aumento del 9,4 per cento su base mensile, aggiustate per gli effetti di calendario e destagionalizzate, a un valore di 56,3 miliardi di euro. Rispetto a febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania, il dato registra un incremento del 19,3 per cento su base annua. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). A gennaio, gli Stati Uniti si sono confermati il partner commerciale più importante per gli esportatori tedeschi. Le consegne sono aumentate del 17,6 per cento su base annua, a 9,9 miliardi di euro. Per il “Made in Germany” venduto in Cina, la crescita è stata del 7,2 per cento a 8,1 miliardi di euro. Le esportazioni di merci tedesche nel Regno Unito sono aumentate del 23,4 per cento a 5,3 miliardi di euro, quelle verso la Svizzera dell'11 per cento a 5,2 miliardi di euro a gennaio. Senza l'aggiustamento di calendario e la destagionalizzazione, l'export della Germania nei Paesi al di fuori dell'Ue hanno registrato a gennaio un incremento del 14,6 per cento su base annua. (Geb)