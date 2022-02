© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione “Il Silenzio è Mafia”, promossa dalla Rete No Bavaglio, giornalisti e cittadini per dire No all'illegalità ed alle mafie che vogliono impadronirsi del litorale laziale, dopo i recenti arresti per 'ndrangheta tra Anzio e Nettuno. Anzio, piazza Pia (ore 11:00)- L’europarlamentare Massimiliano Smeriglio presenta il suo libro “Se bruciasse la città”. Cassino, aula Pacis, via Marconi (ore 17:30) (Rer)