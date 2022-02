Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken sente presidente moldava Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con la presidente moldava Maia Sandu. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che Blinken ha condannato fermamente l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina. Il segretario di Stato ha sottolineato il continuo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale della Moldova. Il capo della diplomazia di Washington ha anche ringraziato Sandu per l'impegno di Chisinau a fornire protezione internazionale a coloro che cercano rifugio dall'aggressione russa in Ucraina.(Nys)