Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (2)

- La Russia è il terzo produttore mondiale e il secondo esportatore di petrolio. Gli effetti della riduzione dell'offerta a causa del conflitto potrebbero essere importanti. Tuttavia le azioni della compagnia petrolifera statale nazionale Petrobras hanno registrato guadagni nella sessione odierna. Nelle stesse direttore esecutivo della commercializzazione e della logistica di Petrobras, Claudio Mastella, ha riferito nel corso di un'intervista con "Agencia Brasil" di stare monitorando l'evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina, considerata tuttavia "limitata alla regione". Per questo motivo l'azienda non prevede un impatto sulla sicurezza del servizio clienti in Brasile né sulle forniture, garantite dalle raffinerie del Paese e dalle importazioni da diverse aree del mondo. Per quanto riguarda i prezzi, invece, Mastella prevede un impatto più pesante a causa di un fortissimo aumento della volatilità dei prezzi sul mercato. (segue) (Brb)