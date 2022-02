Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente il governo professa tranquillità. L'alto volume delle riserve internazionali e i pochi debiti in dollari rendono il Brasile preparato ad affrontare la volatilità dei mercati finanziari dovuta al conflitto tra Russia e Ucraina. E' quanto affermato dal segretario al Tesoro del ministero dell'Economia, Paulo Valle, in un'intervista con "Agencia Brasil". Secondo il segretario è ancora presto per pensare ad aste straordinarie del debito pubblico per tenere il mercato. "È importante ricordare la posizione in cui si trova il Brasile. In termini di debito pubblico, siamo in una situazione molto confortevole. Abbiamo solo il 5 per cento del debito nel debito estero e la quota estera nel debito interno in Brasile è di poco superiore al 10 per cento. Abbiamo il 100 per cento del fabbisogno di finanziamento del 2022 in contanti. Abbiamo più di 350 miliardi di dollari di riserve internazionali. Il Brasile è ben strutturato per affrontare la volatilità internazionale", ha affermato Valle. (Brb)