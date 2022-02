Colombia: conflitto armato, governo presenta rapporto su vittime tra forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente della Colombia, Ivan Duque, ha presentato un rapporto speciale sul numero di vittime tra le Forze armate e di sicurezza durante il conflitto armato con la guerriglia nel periodo che va dalla fine degli anni 50 fino agli accordi di pace del 2016. Presentando il rapporto che è stato consegnato anche alla Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il ministro della Difesa, Diego Molano, si è detto "preoccupato" per il fatto che "a cinque anni dagli accordi di pace de La Avana i riflettori sono ancora puntati sulla Forza pubblica e non sui carnefici". Nel rapporto viene evidenziato il tributo fatto da militari e polizia in termini di morti, sequestri, sparizioni, e mutilazioni. Tra le file dell'esercito sono oltre 35 mila le vittime contabilizzate della guerra, mentre sono quasi 4.400 le vittime tra le file della polizia. Oltre a questo si contano almeno 6.400 sparizioni di membri delle forze armate. (segue) (Brb)