Ucraina: ambasciatori paesi G7 a Brasilia chiedono condanna del Paese all'invasione russa

- Gli ambasciatori dei Paesi del G7 in Brasile si sono incontrati oggi a Brasilia per chiedere maggiore incisività al governo brasiliano nel condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La riunione tra i rappresentanti di Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti è avvenuta alcune ore prima della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite in cui si dibatterà del conflitto in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "G1". Il rappresentante diplomatico dell'Unione europea in Brasile, Ignacio Ybanez, ha affermato che "stiamo inviando un messaggio molto chiaro al governo brasiliano. Siamo tutte democrazie. Tutti vogliamo contare sul Brasile. Oggi stiamo lavorando su questo. Vogliamo sentire un messaggio chiaro rispetto all'invasione. E' importante per convincere che la Russia abbia fatto una scelta sbagliata. Ci aspettiamo davvero queste indicazioni dal Brasile. Siamo ottimisti e speriamo che ciò accada", ha detto Ybanez. (segue) (Brb)