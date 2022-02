Business news: ministero Finanze russo presenta disegno di legge su regolamentazione criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze russo ha presentato al governo un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute, come si legge in un comunicato del dicastero. Secondo la proposta legislativa, l'uso delle criptovalute come mezzo di pagamento in Russia continuerà ad essere vietato, poiché le valute digitali vanno considerate esclusivamente come uno strumento di investimento. Inoltre, in Russia verrà creato uno speciale registro di cambi e transazioni, che sarà in grado di rilevare attività legate all'organizzazione della circolazione delle valute digitali. Il ministero delle Finanze propone inoltre di dividere gli investitori in base al livello di abilità utilizzando dei test per accedere allo scambio di criptovalute e impostare una soglia di investimento. Il dicastero conferma poi di aver ricevuto proposte dalla Banca di Russia per imporre il divieto di emissione e circolazione di valute digitali, nonché per introdurre la responsabilità per i reati pertinenti. (Rum)