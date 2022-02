Business news: studio, aziende tedesche rischiano pericolosa dipendenza da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende tedesche “stanno per diventare pericolosamente dipendenti dalla buona volontà delle autorità cinesi”. È quanto afferma l'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw) in uno studio, curato dal ricercatore Rolf Langhammer. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Langhammer ha evidenziato che le imprese della Germania “servono la pretesa geopolitica di potere della Cina, se trasferiscono le loro competenze e conoscenze nel Paese” e possono essere “spremute” dalle società cinesi. Secondo la ricerca dell'Ifw, il numero di filiali e siti di produzione di società tedesche in Cina è in continuo aumento dagli anni Novanta. Dai dati del 2019, risulta che circa il sette per cento degli investimenti esteri della Germania è stato effettuato in Cina, per un totale di 89 miliardi di euro. Nel 2000, l'indicatore era a circa l'uno per cento. Nel settore manifatturiero, il risultato è aumentato al 14 per cento, per 61 miliardi di euro). Secondo Langhammer, l'obiettivo della Cina è diventare “più indipendente dagli altri Paesi, in particolare dagli Stati Uniti come rivali sistemici, ed essere in grado di produrre essa stessa tecnologie strategiche”. A tal fine, ha infine sottolineato il ricercatore dell'Ifw, la Cina necessita di competenze e conoscenze che “non ha ancora”. (Geb)