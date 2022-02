Ucraina: portavoce Zelensky, pronti a discutere cessate il fuoco e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ucraina è pronto a “discutere di cessate il fuoco e pace" con la Russia. Lo ha fatto sapere il portavoce della presidenza ucraina, Sergy Nykyforov, tramite un messaggio sui suoi canali social. “In queste ore le parti si stanno consultando su luogo e data" per iniziare i negoziati, ha spiegato Nykyforov. Il ministero degli Esteri russo aveva detto che Volodymyr Zelensky aveva rifiutato la proposta avanzata da Mosca per dare il via ai colloqui a Minsk. La scelta della capitale bielorussa, stando a quanto riferito dal portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov, era una delle motivazioni del diniego da parte di Kiev.(Nys)