Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi

- Gli effetti economici derivanti dall'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina, e dalla conseguente adozione di sanzioni contro Mosca da parte della comunità internazionale, potrebbero essere per il Brasile principalmente indiretti e, garantiscono le autorità, relativamente controllabili. La Russia è per il Brasile un partner commerciale 'marginale' con scambi principalmente concentrati su merci non strategiche. Per questo Brasilia potrebbe dover far conto principalmente con una crescente pressione inflazionistica legata all'eventuale aumento dei prezzi di prodotti petroliferi, gas, fertilizzanti (prodotti a partire dal gas naturale) e grano. Il tutto unito a una svalutazione della propria valuta, il real, rispetto ad altre più 'sicure' come euro e dollaro. Il combinato disposto degli elementi potrebbe inoltre spingere le autorità monetarie di Brasilia a imporre un nuovo aumento dei tassi di interessi, a discapito della crescita economica. (segue) (Brb)