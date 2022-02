Ucraina: sanzioni a Russia, per Brasile rischio effetti indiretti derivanti da aumento prezzi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tradizionalmente, i periodi di incertezza nell'economia mondiale accrescono la ricerca di mercati e asset considerati più sicuri, come le azioni statunitensi, il dollaro e l'oro. Dopo aver accumulato perdite del 2,5 per cento all'inizio della settimana, il dollaro è risalito contro il real, e questo pomeriggio opera a un massimo di oltre il 2 per cento. Il processo di apprezzamento del dollaro a causa del conflitto in Ucraina rischia di anticiparsi rispetto alle previsioni secondo cui il biglietto verde dovrebbe tornare a guadagnare terreno contro il real a partire dalla seconda metà dell'anno in occasione dell'avvicinarsi delle elezioni presidenziali e del conseguente clima di incertezza politico, economico e istituzionale. (segue) (Brb)