Messico: diecimila sfollati in un anno nello stato di Zacatecas per la guerra tra cartelli

- Diecimila persone sfollate e almeno una ventina di località trasformate in paesi fantasma nell'ultimo anno nella provincia di Jerez dello stato messicano di Zacatecas. Questo, afferma il segretario di Governo Marco Antonio Vargas in dichiarazioni raccolte dal quotidiano "Milenio", il risultato della guerra in corso per il controllo del territorio tra due dei principali cartelli della droga messicani, quello di Sinaloa e il Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng). "Sono 18 comunità quelle colpite, si tratta di comunità che vivono nella zona del monte", riferisce Vargas, precisando che ognuna di queste è composta da almeno 500 persone per un totale di circa 10 mila persone. L'ultimo episodio, denuncia il funzionario, è avvenuto sabato 19 febbraio, quando 100 famiglie provenienti dalla località di Palmas Altas sono state assistite dalle autorità.(Mec)