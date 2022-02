Brasile: ministro Esteri incontra ambasciatore cinese uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos França, ha ricevuto in visita l'ambasciatore della Cina, Wanming Yang, che conclude la sua missione in Brasile. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una breve pubblicazione su Twitter. Secondo quanto riferito da Itamaraty "la conversazione ha riguardato le relazioni bilaterali, l'avanzamento degli scambi, gli investimenti e la cooperazione tra i due paesi". Il ministero riferisce, inoltre, che il sottosegretario per l'Asia, la Russia e il Pacifico, l'ambasciatrice Marcia Donner, ha incontrato in video-conferenza il vice ministro del Commercio della Cina, Wang Shouwen, per discutere della riunione plenaria della Commissione di alto livello sino-brasiliana che si riunirà a breve. La Cina, evidenzia la nota, è il più grande partner commerciale del Brasile dal 2009 e uno dei maggiori investitori nel Paese. "Nel 2021, il commercio bilaterale è cresciuto del 32 per cento rispetto all'anno precedente e ha raggiunto 135 miliardi di dollari, con un surplus brasiliano di 40 miliardi di dollari", conclude la nota.(Brb)