Ucraina: Bonetti, per bambini attivare misure protezione previste da diritto internazionale

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Tra le molte sofferenze che il popolo ucraino sta subendo a seguito dell’invasione da parte della Russia c’è lo strazio delle bambine e dei bambini. Dei loro diritti negati, della loro infanzia violata. Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. “La comunità internazionale non può accettare che questo accada ancora. Per questo è necessario agire con coesione e prontezza, perché cessi questa inaccettabile violenza e perché per le bambine e i bambini siano attivate prioritariamente tutte le misure di protezione previste dal diritto internazionale”, conclude. (Rin)