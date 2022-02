Ucraina: sindaco di Kiev, truppe russe “molto vicine alla capitale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Vitali Klitschko ha dichiarato che le truppe russe sono “molto vicine alla capitale” e che si preannuncia una “notte difficile” per la città. “La situazione ora è minacciosa per Kiev, senza esagerare. La notte e la mattina saranno difficili", ha detto Klitschko su Telegram. Il sindaco ha aggiunto che gli ospedali di Kiev stavano operando in modalità di guerra e ha affermato che sono stati installati posti di blocco agli ingressi principali della città e vicino alle strutture strategiche della capitale. "Stiamo facendo questo per proteggere Kiev", ha detto. "Ringrazio la gente della città per la loro disponibilità a difendere la capitale e il Paese, insieme ad altre unità delle forze armate e delle forze dell'ordine". (Res)