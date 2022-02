Ucraina: Salvini, bene sanzioni, ma evitare autogol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna creare problemi a chi ha scatenato questo conflitto senza creare problemi a chi con questo conflitto non c’entra nulla. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a “Il sorpasso” su Rai Isoradio. “Le sanzioni devono essere usate in modo che non si rivelino sanzioni contro l'Italia, che lascerebbero l'Italia al buio e al freddo”, prosegue. “Non dobbiamo fare autogol”, aggiunge. “Un conto - conclude - è fare sanzioni contro gli oligarchi e i politici, un altro contro è fare sanzioni che mettono in mezzo la povera gente, in Russia come in Italia”. (Rin)