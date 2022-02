Ucraina: Blinken condanna tattiche "brutali" Cremlino, uccisi anche bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato l’uccisione di civili, compresi bambini, negli attacchi aerei in corso in Ucraina. Blinken, riferisce una nota del dipartimento di stato, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il segretario di stato ha offerto il suo sostegno e condannato le notizie sull'aumento delle morti di civili, compresi bambini, a causa di attacchi aerei e lancio di razzi a Kiev e dintorni. Blinken, prosegue la nota, ha espresso la sua indignazione per le tattiche brutali del Cremlino e ribadito il continuo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Il segretario di stato ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno a fornire supporto all'Ucraina per aiutarla a difendersi dall'aggressione russa. (Nys)