Sanità: Naddeo (Aran), contratto definisce importo indennità infermieri

- Uno dei sindacati degli infermieri, Nursing Up, “afferma che l’Aran, gettando fumo negli occhi, conteggia, sbagliando, negli incrementi contrattuali l’indennità infermieristica, le cui risorse sono state stanziate nella legge di bilancio del 2021”. Lo afferma il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo. “Allora come mai - prosegue - questa indennità non viene ancora pagata? Non dice, Nursing up, che la legge ha assegnato queste risorse al contratto e che l’Aran, giustamente, le deve conteggiare negli aumenti contrattuali”. “Solo il contratto ne stabilisce l’importo, come tutti gli altri importi del contratto e, quindi, l’incremento complessivo del Ccnl per gli infermieri è pari a circa 200 euro”, aggiunge. “Forse il fumo negli occhi ce l’ha qualcuno che non legge bene quello che è scritto nelle leggi", conclude. (Rin)