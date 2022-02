Ucraina: Salvini, sanzioni su sistema Swift significa fermare l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendere sanzioni sul sistema di pagamento Swift significa fermare l’Italia. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a “Il sorpasso” su Rai Isoradio. “Intervenire sul sistema bancario significa che noi non possiamo pagare il gas che compriamo e, visto che la metà arriva dalla Russia, non danneggiamo la Russia, ma chi vive e lavora in Italia”, conclude. (Rin)